林百貨版畫「坐流籠」 隱藏兒時許文龍身影

「坐流籠」裡揹書包、穿著黃色衣服的男孩就是兒時的許文龍。（記者劉婉君攝）

2017-11-21 12:01

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市林百貨今年慶祝86週年慶，第五屆台南文化獎得主潘元石今天致贈3幅版畫作品給林百貨，其中一幅隱藏奇美集團創辦人許文龍的兒時身影。

潘元石（右3）贈送版畫作品慶祝林百貨86歲生日。（記者劉婉君攝）

林百貨12月2日將舉辦「2017府城摩登大遊行」，歡慶五棧樓86歲生日，以「文學更上五棧樓」為主題，串聯奇美博物館、台灣文學館、周邊街區、觀光飯店、學校、企業等在地力量，共同打造台南摩登風格的服裝造型，展現台南歷史文化與生活美學。

比利時自動樂器-街頭風琴演奏鄧雨賢的經典曲目。（記者劉婉君攝）

林百貨4樓並將舉辦「唯美記憶：潘元石水印木刻版畫展」，潘元石今天也將為林百貨創作的3幅作品贈送給林百貨，包括「天下第一倯」、「坐流籠」及「台南名所林百貨」，感謝林百貨成為他童年時啟蒙美學的重要地點之一。

比利時自動樂器-街頭風琴演奏鄧雨賢的經典曲目。（記者劉婉君攝）

潘元石也分享兒時搭乘林百貨「流籠」（電梯）的記憶，並透露在「坐流籠」作品中，有13歲許文龍的身影。他說，兒時的許文龍常會到今湯德章紀念公園旁的台南市歷史博物館，再到林百貨，因此將許文龍也畫在版畫中。

比利時自動樂器-街頭風琴演奏鄧雨賢的經典曲目。（記者劉婉君攝）

奇美博物館為祝賀林百貨86歲生日，租借來自比利時的自動樂器-街頭風琴給林百貨，於每天上午11時、下午3時及假日晚上8時現場演奏1930年代鄧雨賢的經典曲目。

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