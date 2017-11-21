年底前最後一檔 台中國際旅展業者拚業績

秋季台中國際旅展將登場，業者推出各項優惠。（記者張菁雅攝）

2017-11-21 11:50

〔記者張菁雅／台中報導〕秋季台中國際旅展將於24日至27日在台中世貿中心舉行，由於這是年底前最後一檔旅展，成為旅遊業者衝刺業績的最後機會，現場訂購國外旅遊行程可省5千到1萬元，國內五星級飯店住宿下殺2.5折起、餐券最低5折，搶攻跨年、春節及寒假商機。

每年台北國際旅展結束後，秋季台中國際旅展緊接著登場，今年共規劃近300個展位，有238家業者參展，業者為把握今年最後一檔促銷機會，無不推出超值商品。主辦單位表示，為確保消費者權益，參展業者都獲得銀行履約保證，消保官也將在展覽期間駐場，提供諮詢及禮券健檢服務。

看好春節及寒假旅遊市場，預購國外行程大多可省下20％。五福旅行社表示，旅遊市場有年輕化趨勢，4成5民眾偏好自助旅行，因此這次旅展推出多項半自助行程，日本行程再享第二人最高減4000元。

飯店、餐廳業者則鎖定尾牙及年終聚餐商機，共有40家業者推出餐券。林酒店今年首次推出林集團聯合餐券買7送1、LV森林百匯平日2人同行券，均可在高雄、台中使用。日光溫泉酒店則推出午餐、下午茶、晚餐通用券，買4送1，平均1張不到400元。