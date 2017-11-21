全國農業類科學生技藝賽 台東3農家子弟奪金手獎

2017-11-21 12:11

［記者黃明堂／台東報導］台東專科學校高職部學生參加106學年度全國高級中等學校農業類科學生技藝競賽，在農業機械科職種，黃圻睿金手獎第一名，潘柏豪金手獎第三名，王聖博金手獎第四名，並獲團體總成績第一名，將可保送國立中興大學生物機電工程系及國立科技大學。

校長王俊勝表示，這場賽事共有28所高中職校參與， 258位優秀選手進行激烈的競賽，3位同學均來自於農業家庭，這場賽事除了專業技能的學習外，對同學臨場經驗，抗壓及應變能力提升很有幫助，對偏鄉的學子而言，在有限的資源下，能有如此佳績，實難能可貴。

獲金手獎第一名的黃圻睿說，家中從事農業機械維修事業，從小耳濡目染，經常接受父親在維修上的指導及實務的操作，因此技術熟練。

潘柏豪指出，家中種植水稻，農忙時會自發性的協助家中農機機械操作及修護，未來將承接家中農務事業，由於父親的鼓勵及興趣所致，因此會特別認真於專業的學習。

王聖博則是賽前2個月才抽籤決定的選手，他說，意外獲得教育部中籤機會，是老天爺給他進入比賽殿堂的機會，他告訴自己，一定要堅持到底。

校長王俊勝說，在吳峰政主任、柯扭村、聞元輝及洪瑞呈等老師所組訓練團隊的嚴謹指導下，3位同學將士用命，犧牲假日及休閒時間，加強專業學科與技能，終能超越群雄。