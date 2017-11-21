淡水漁人碼頭「肥蟹宴」打81折限量預訂！

淡水區漁會「冬日肥蟹宴」優惠開始預訂。（淡水區漁會提供）

2017-11-21 11:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕每當東北季風來臨時，正是台灣北部地區品嘗萬里蟹和肥美魚蝦的最佳季節，淡水區漁會經營的淡水魚市2樓魚藏海鮮宴會廣場於21日至24日及11月26日期間，推出「冬日肥蟹宴」優惠活動，即日起至24日網路預購原價一桌10888元的肥蟹宴，即可享有每桌8888元優惠，歡迎到淡水漁人碼頭看海景、吃海鮮。

漁業處淡水漁港管理所長高福隆說，「冬日肥蟹宴」包括萬里蟹、透抽、午魚等當季海鮮等特色鮮味澎派上桌，即日起至24日於活動網站上預購，優惠期間（21日至24日及26日），內行的老饕都稱讚，肥蟹宴多道鮮蟹料理，精緻美味、物超所值。

新北市農業局長李玟說，到淡水漁人碼頭，不僅有生猛海鮮可以品嚐，碼頭區環境優美，可以欣賞美麗的海景與夕陽，到港區的木棧道與情人橋走走，而且還有米飛兔可以讓您跟小朋友一同拍照留影，留下歡樂的家庭回憶。

 魚藏「冬日肥蟹宴」預購日期:即日起至24日，優惠時間21日至24日（午餐及晚餐時段）、11月26日（午餐時段，限量10桌），預購可上「冬日肥蟹宴」 ，洽詢電話: （02）2805-5000分機115 （新北市淡水區漁會 汪小姐）。