無預警被資遣 數十名昇陽光電員工聚集廠區抗議

2017-11-21 12:03

［記者黃美珠／湖口報導］太陽能廠昇陽光電（3561）以上月底廠區火災停工，業務縮減為由無預警「強制」3波資遣新竹廠區80多個員工，引發員工不滿，今天聚集廠區抗議，新竹縣勞工處表示，昇陽有通報指因為虧損和業務緊縮為由，要分3波解雇86名勞工，將檢視有無違法大量解僱勞工保護法、勞基法等的問題。

昇陽光電工會理事長張凱旗說，資方根本就是在殺雞儆猴，因為這波被資遣的6、70人中，有一半是工會的幹部和成員，這些被資遣的同仁中，年資從3年多到8年不等，都是剛成家的年輕人，有人剛新婚、生小孩，車貸和房貸加上養兒、養父母的壓力，要求公司規還工作權。

台灣電子電機資訊產業工會秘書長林名哲說，今年4月昇陽勞工就因不接受公司改「做4休2」申請勞資爭議調解，當時公司代表說，會改回「做2休2」，並且希望大家留在公司工作。但後來半年，公司還是陸續有要求員工轉「做4休2」，昨天更是先把員工叫進小房間，詢問要不要簽同意轉做4休2，否則就解雇。

林名哲指出，公司現在以業務緊縮當藉口來資遣員工，但轉為做4休2其實是增加勞工工時，如果真的業務緊縮，不應該有如此矛盾的做法，顯示公司資遣的理由不實。

到場聲援的勞動黨、前新竹縣議員高偉凱抨擊昇陽光電的作法猶如納粹，因為公司經營如果真的有困難，當然可以依法裁員，但是對員工應該有充分的尊重，像這樣把50幾個人叫到會議室關了3個小時，然後把大家全部掃地出門，這個跟納粹的作法有有什麼不一樣呢？好像把人送到了集中營一樣。

新竹縣勞工處長唐維德說，今早派2個科長會同勞檢人員和外勞諮詢服務人員一起到場協調，本週五下午已經確定將召開相關協調會。

唐維德說，昇陽光電近日有透過線上通報，指因為虧損和業務緊縮為由，要分3波解雇86名勞工，另外根據被資遣員工轉述的說法，資方是以上個月底發生的火災，導致該廠3、4樓必須停工才有資遣行動。

唐維德說，如果是業務緊縮，昇陽光電有外勞，資方應該優先保障本勞，如果是火災所致，雖然停工1個月以上是可以依法資遣員工，但是資方必須依照員工的年資預告，並給予預告工資，也必須在資遣前10天函報縣市政府主管機關。

唐維德直言，現在整個新竹工業區是缺工的狀態，就算昇陽光電真的因為火災造成需要資遣的事實，也可以透過轉介的方式保障勞工的權益，或者優先保障本勞的方式，員工是資方最大的資產，他對昇陽光電的資遣手法直言「粗暴」，如果不見改善和轉圜，該處將不核發「無違反勞工法令證明」給昇陽光電，使其無法申請雇用外勞。