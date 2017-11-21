台南後壁區稻田放風箏 400遊客中午吃辦桌

「田間玩很大II-箏風伴舞」26日在後壁區稻田登場，400個名額報名額滿，將體驗在田間放手製風箏，也安排多條旅遊路線深入後壁各社區參訪。（記者王涵平攝）

2017-11-21 11:43

［記者王涵平／台南報導］「田間玩很大II-箏風伴舞」26日在後壁區稻田登場，400個名額報名額滿，將體驗在田間放風箏、品嘗創意美食，也安排多條旅遊路線深入後壁各社區參訪。

南市無米樂稻米促進會今日邀請南市議長賴美惠、觀光旅遊局長王時思、後壁區長魏文貴與地方各界人士，在芳榮乾燥中心後方田區舉辦記者會，為後壁的農遊、美食代言。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，田間玩很大設計袋鼠跳、糴糶一斗米、踢草球、抓泥鰍、袋袋相傳等團體競賽，400名遊客可以手做風箏，在收割後的稻田中奔跑放風箏。 響應南市農業局推廣種植台南16號好米（台灣越光米），團體組前3名各得台灣越光米2公斤15包、10包及5包。

此外，在地專業導遊帶領遊客分成多條路線前往後壁特色景點，中午結合辦桌文化，由上茄苳阿興師採用台南在地食材，後壁好米、鹽水意麵、白河蓮藕粉、善化麻油、東山碰柑在田間辦桌，帶我們認識結婚宴、滿月宴、闔家宴等菜色。

後壁區公所也安排遊客闖關遊戲，透過辦桌九宮格、廟前18鬥、後壁拼一拼等3個關卡來與遊客互動，闖過3關可轉扭蛋贈獎機，獎品有後壁冰糖醬鴨、芳榮米廠、土溝農村美術館、烏樹林休閒園區等，有吃有玩眾多好禮相送。現場也有後壁農會、村前食堂、後壁冰糖醬鴨、萬味香醬園、茗匠製麵、菁寮囝仔糙米煎餅、無米樂茄芷工坊、楊媽媽菓子工坊、黑吉桑農場等農特產品展售區。

相關影音