恆春轉運站今重啟 議員演行動劇盼勿跳票

2017-11-21 11:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春公會堂轉運站契約僵局，在屏縣府介入協調下，今起恢復候車及上下車功能，但仍須3天恢復售票櫃檯，由屏客站務人員前往引導乘客，日前揚言抗議縣府及恆春鎮公所罔顧乘客權益的的屏縣議員蔣月惠，今仍率群眾前往轉運站演出行動劇嘲諷，強調「希望縣府及鎮公所勿跳票，堅持原站轉運的承諾。」

「抗議縣長、鎮長任意更改恆春轉運站、還我原車站！」雖然已經恢復原站候車，蔣月惠等人仍照原計畫演出老弱婦孺搭車不便的行動劇，並大聲呼喊訴求，引起不少恆春居民注目及參與。

蔣月惠說，月初就揚言要抗議公部門放任廠商惡鬥，形成居民及乘客搭車不便，很欣慰屏縣府出手，在大規模抗議前一天解決轉運僵局，依舊前來演出抗議行動劇，是希望縣政府及鎮公所督促廠商信守承諾，別再出現老弱婦孺及遊客找不到候車地點的窘境。

屏縣長潘孟安表示，轉運站的契約問題造成居民及遊客不便，在多數民意要求下，縣府主動介入協調，兩個廠商初步達成每年120萬元租金的共識；除了回到原站轉運，潘孟安強調，轉運站原有櫃檯及設施都已拆除，不容許觀光重鎮再持續克難候車，已要求廠商一週內必須恢復舒適候車環境，並加裝冷氣消暑，未來乘客不必再滿身大汗候車。

至於有民眾認為恆春轉運站日前拒絕客運進入載客，恆春鎮公所疑有違反「為提供轉運功能」問題，屏縣府城鄉處強調確實有進行行政裁罰，但依規定有一個月的陳述時間，目前車站已恢復轉運功能，將待恆春鎮公所來陳述意見。

目前恆春轉運站已經恢復候車、上下車及廁所使用，售票部分因為電腦機台需重新安裝，約需3天完成安裝，冷氣、座椅及櫃檯等候車設施，粗估需一周時間恢復。