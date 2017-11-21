南橫馬拉松明年元月開跑 世大運銅牌選手相「挺」

2017-11-21 11:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕出身高雄桃源區的世大運舉重銅牌選手高展宏，今現身高雄市政府為2018高雄南橫馬拉松代言，鼓勵民眾踴躍參與路跑，看看高雄最美的山路、看看他的故鄉。

2018高雄南橫馬拉松由高市原民會辦理，今天特地邀請世大運舉重銅牌選手高展宏代言﹔高展宏表示，這活動在我的故鄉，所以我想支持它，高展宏也於活動現場挺舉雙手表示南橫馬拉松，我『挺』你！

高市府副秘書長林英斌、茂管處長簡慶發、原住民議員伊斯坦大．貝雅夫．正福、桃源區長謝英雄，及多位地方人士都到場支持南橫馬拉松，連高雄兩位人氣吉祥物高通通與高雄熊，今天也現身會場力挺。

高市府原民會指出，南橫公路是台灣最美公路，歷經88風災摧毀至今，直到今年勤和段明霸克露橋在四月通車後，民眾有機會再次欣賞南橫壯麗美景。

「2018高雄南橫馬拉松」沿途風光明媚，除壯觀的山景盡收眼底外，選手得克服高海拔的氣壓和陡峭山露，更特別讓選手前進玉山國家公園梅山遊客中心，倘佯在南橫的縱谷山巒之中，將中央山脈美景盡收眼底。

賽事起、終點設置都在不同地點，全馬以寶來國中為起跑點，途經高中部落、塔拉拉魯夫隧道、桃源區原住民文物館、勤和部落、少年溪、樟山、玉山國家公園梅山山莊、梅蘭派出所、樟山國小、復興部落瓦阿係吊橋等最後抵達桃源區運動場為終點，沿途植被多元，如仙境般的雲海令人嘆為觀止。

高市原民會表示，除路跑外，這回也結合當地原住民市集及農特產品、規劃馬拉松選手之夜，提供選手賽前一個難忘的原味夜晚。

活動路跑名額有限，共分成四組：老鷹全馬祖42.195K（限600人）、飛鼠半馬組21K（限300人）、山羌休閑組10.5K（限300人）、野豬健康路跑5K（限300人），詳情請上2018高雄南橫馬拉松官網https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=559。

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