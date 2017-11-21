「鹿港小吃宴」300桌6分鐘完售 明年考慮增加

為了報名鹿港小吃宴，施太太（戴黑帽者）今天凌晨4點就來排隊，搶到頭香。（記者劉曉欣攝）

2017-11-21 11:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搶破頭！年年秒殺的「鹿港小吃宴」，今年只花「6分鐘」完售兩天300桌！搶不到的民眾懇求鹿港鎮公所，「不能加桌嗎？」」「不能加辦中午場嗎？」鎮公所表示，今年桌數確定，對於民眾建議，明年將會考慮！

由於「鹿港小吃宴」報名採取傳真、現場排隊兩個方式，同步進行，由於小吃宴活動日期有兩天，每場現場報名只有50桌，兩場也才100桌，有人在凌晨4點就來排隊了！

搶到「頭香」的是鹿港施太太，「凌晨4點就來排隊了！」，施太太說，因為兒子、女兒都住在外地，每次回鹿港都要吃家鄉的小吃，所以，她特地來訂1桌小吃宴，來作為家庭聚餐，還好今天一早沒那麼冷，就當作晨起來運動。

「去年6點來排，排不到；今年只好更早來！」來自彰化市的施義雄，今年趕在4點40分到鹿港鎮公所排隊，果然排到第3位，終於訂到了。

有的民眾認為現場排隊桌數比較少，就轉攻傳真報名，因為每場都有100桌，兩天活動有200桌的額度，但是報名起跑時間是8點半，不少民眾想「偷跑」，通通都作廢不算。

「真是太難報了！」住在溪湖黃姓男子就說，每年都很想報，但是根本報不進去，傳真電話都佔線，為了做生意又無法專程跑到鹿港排隊報名，由於今年小吃宴是晚上，希望能夠加辦中午場，或是桌數再增加，讓更多人都吃到鹿港小吃宴！

鹿港鎮公所主秘林威任表示，今年鹿港小吃宴不會再增加時段，也不會再增加桌數，對於民眾的建議，將會列入考慮，明年舉辦時再行討論。

「鹿港小吃宴」今年是第六年推出，維持每桌3000元價格，每個人只花300元，就可以吃到28道小吃甜品，還有在地米粉當伴手禮，今年主打在地特色的「鹽滷母蝦猴」，將在12月2日、3日登場，今年用餐時間為晚間6點上菜，兩天各辦150桌，總計300桌。

年年秒殺的鹿港小吃宴年，今年再度搶破頭。（記者劉曉欣攝）

鹿港小吃宴每桌3000元，可以吃到28道小吃甜品美食，還有在地米粉當伴手禮。（記者劉曉欣攝）