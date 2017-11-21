台鐵時刻表12/7日起微調 調整64班次、增加東部幹線運能

2017-11-21 11:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵12/7日起進行時刻表微調，共調整64班，並增加東部幹線運能。

為平衡東、西部幹線運輸，並紓解瓶頸路段，台鐵局於今年8月動工，要在七堵－八堵間增設2組橫渡線。完工後除可提升軌道結構穩定性及安全性外，也減少列車運行產生的平面交叉，降低運轉時相互干擾，提升調度靈活性。

啟用後預計可增台北－花蓮自強號2列次、台北－宜蘭區間快車2列次、週六另增斗六往花蓮自強號1次、週日增花蓮往台中自強號1列次，提升東部幹線運能。台鐵局表示，相關時刻表將於12月7日凌晨0點起進行微調，共調整64班，影響5分鐘以上24班。

為兼顧台北都會地區通勤、通學，及城際運輸需要，台鐵12月7日起時刻表微調後，東部幹線增開班次，每日增開樹林－花蓮230次太魯閣號、花蓮－樹林221次普悠瑪號、樹林－蘇澳4030次區間快車、蘇澳新－樹林4021次區間快車；每週六增開斗六－花蓮274次自強號、週日增開花蓮－田中275次自強號。

西部幹線每日則增開基隆－七堵間區間車8班次、基隆－樹林的1007次及樹林－蘇澳新4026次區間快車，延長行駛至鶯歌站。71、74次莒光號及105、134次自強號增停南港站。時刻微調相關列車車次、時刻，即日起可上台鐵網站及各車站公告查詢。