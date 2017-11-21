超越日韓！台北列全球非去不可地點第12名

旅遊資訊出版商「Fodor's」公布2018年全球「非去不可的地點」，台北市在52個非去不可的地點中排名第12。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-21 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大的旅遊資訊出版商「Fodor's」公布2018年全球「非去不可的地點」（2018 Go List），台北市在52個非去不可的地點中排名第12，超越日、韓，在亞洲旅遊景點當中僅次於蒙古。

「Fodor's」指出，台北是亞洲最進步、繁榮的城市之一，兼容自然與現代，過去與未來之美；「Fodor's」說台灣解嚴30年以來，正逐步向世界證明自己，台北市是一個有著傳統文化蘊含的城市，從都市中點綴著許多廟宇就能了解，部分廟宇甚至擁有著好幾個世紀的歷史，例如艋舺龍山寺。

而台北所舉辦的一系列活動，則反映出台北向前看的決心，例如明年9月底開始的「2018台灣自行車節」，能一覽台北河濱自行車道美景，在明年2月底結束的關渡花海節，則展現了台北的自然之美，另外還有明年8月3日至5日舉辦的第二屆台北國際紋身藝術音樂祭等。

來到台灣旅遊，當然不可錯過台灣夜市美食，「Fodor's」推薦，雖然許多遊客會去逛士林夜市，但臨江街夜市也非常值得一遊，能體驗豬血糕、臭豆腐等台灣傳統美食。

Fodor's的「2018年必去名單」前3名為摩洛哥的馬拉喀什（Marrakesh）、紐西蘭庫克群島、玻利維亞鹽湖（Salar de Tunupa），在亞洲景點來看，排名第8的蒙古是亞洲最佳，其次是排名第12的台北，而國人喜歡去的星、韓、日，則分別排名21、27、43。