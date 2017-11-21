南投語文競賽揭曉 投高包辦七項冠軍

國立南投高中女子組拔河隊員楊欣怡（第1位），繼全國拔河比賽奪冠後，也在南投縣語文競賽泰雅卡族語朗讀項目中獲得第1名，文武兼備的表現，令人稱讚。（記者謝介裕攝）

2017-11-21 10:50

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣語文競賽成績揭曉，國立南投高中成為高中職組的最大贏家，計有7位同學包辦7項冠軍，其中4人來自拔河隊，允文允武的表現，也打破外界對體育班頭腦簡單、四肢發達的刻板印象。

此次比賽，南投高中學生林翰廷、陳佳宜、伍璇、風潔儀、楊欣怡、陳慧怡及王則璘等7人，依序在國語朗讀、客家語演說、布農族語朗讀、賽夏族語朗讀、泰雅族語朗讀、阿美族語朗讀及卡那卡那富族語朗讀等7個項目中，全部都獲得第1名，也取得代表南投縣角逐全國語文競賽的資格。

其中，原住民同學的表現，更叫人刮目相看，3年級的王則璘係男子組拔河隊的成員；1年級的風潔儀、楊欣怡、陳慧怡等3人，則是女子組拔河隊的隊員，日前也在全國拔河比賽中奪冠，並分別取得代表台灣參加明年世界盃青少年男子組及女子組的代表權，可說是文武兼備。

南投高中校長巫春貴說，該校相當重視語文教學，定期透過校內競賽擇優培訓選手，讓學生有機會參加校外比賽，此次的成績，也展現該校語文培養與訓練的成果，期許上述7位同學，25至27日在台南登場的全國語文競賽，能有更好的成績表現，為自己也為學校爭光。