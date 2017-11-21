自行車年底開放載童 靖娟：缺乏配套風險多

靖娟兒童安全文教基金會舉行「自行車擬開放成人戴童 家長憂環境太危險」記者會，會中家長現場分享附載孩子在道路上騎乘的相關經驗。（記者王藝菘攝）

2017-11-21 10:59

〔記者林曉雲／台北報導〕現行規定自行車不能載人，交通部研擬修法年底開放成年人可使用「合格」座椅載孩童，靖娟基金會今天召開記者會公布一份調查，執行長林月琴表示，相較歐美國家在法規中規定自行車整車、零件、座椅均須檢驗合格才可上市販售，我國對自行車整車無強制檢驗、只仰賴業者自主管理，道路環境沒有配套下，家長恐怕只能懸著一顆心，無奈的繼續讓孩子處於風險中。

林月琴表示，台灣雖訂有各類自行車之國家標準（CNS），法規卻未將其納入強制檢驗項目，僅仰賴業者自主管理，無疑是將把關責任推給消費者，靖娟實地勘察道路環境也是危機重重，自行車道路環境規劃不完善，路上充滿著斷頭車道、撞牆車道及障礙車道，自行車專用道規劃不完善加上各類車輛駕駛對於路權觀念及禮讓素養仍有待增強，使得人車爭道的情形險象環生。

記者會現場安排自行車及自行車孩童座椅進行示範，與會家長表示，市面上的自行車種類非常多，不知道如何挑選適合載孩子的自行車。靖娟建議可選擇堅固車架、龍頭要可固定、車身應穩重，而摺疊車、路跑車及登山車有特殊用途，不適合用來載孩童。

警政署統計，每年自行車各類肇事件數約7千至1萬件，20歲以上自行車事故近年更明顯成長，從100年的8362人至104年達10134人。靖娟基金會於今年6月間網路問卷調查，回收1635份，調查結果顯示有53.2％民眾因為「交通太亂不敢騎」；曾騎乘自行車的民眾，最常行駛的場域為一般道路（55.1％）；但其中有近4成的民眾認為騎乘環境不安全（38.7％）。

針對自行車附載幼童的部分，雖有72.5％民眾支持開放自行車附載6歲以下幼童，但民眾使用自行車附載幼童時，仍會擔心人車爭道（75.6％）、路面坑洞導致摔車（69.9％）、缺乏自行車專用道（57.5％）等問題。且有70.2％民眾希望政府能建立更安全的自行車騎乘環境，例如改善路面坑洞、自行車道設計不友善等情況，以確保自行車附載孩童的安全。

靖娟基金會主張，附載孩童的自行車應規範車型及提升車體安全，並納入強制檢驗項目，提供家長完整資訊進行評估與選擇；針對自行車道規劃及設計不良等情形，政府應立即盤點與改善，千萬不要抱著貼狗皮藥膏的心態，只回應附載需求而未全面思量配套。

記者會現場安排自行車及自行車孩童座椅進行示範，與會家長表示，市面上的自行車種類非常多，不知道如何挑選適合載孩子的自行車。（記者王藝菘攝）