「高通通狂歡節」創造高產值 票選出5款特色啤酒

高通通狂歡節2周湧進 10多萬人，經濟產值1200萬元。（記者陳文嬋攝）

2017-11-21 10:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局主辦「高通通狂歡節」活動，展現農業六級產業軟實力，2週湧進10多萬人潮，創造經濟產值1200萬元，值得一提的是，5款特色啤酒夯爆，民眾票選各有喜好，由「浪人酒造手作麥酒」奪得最適合下班解放啤酒。

農業局一連2週於神農路、凹子底公園，舉辦「高通通狂歡節」活動，現場湧進10多萬人潮，推出5款精釀啤酒，由5家啤酒廠，結合在地小農，生產黃檸檬、玉荷包荔枝、龍眼蜂蜜、甲仙青梅與旗山香蕉，釀造高雄專屬啤酒。

現場開放民眾票選心目中的啤酒，農業局公布票選結果出爐，由「浪人酒造手作麥酒」奪得最適合下班解放，使用岡山龍眼蜂蜜釀製蜂蜜啤酒；「益智發」酒廠釀製的梅子啤酒則是最適合狂歡慶祝。

農業局指出，最適合兄弟相挺是「掌門精釀」釀製出屬於夏日高雄的檸檬啤酒，最適合單人獨享孤獨是「打狗酒業」研發的香蕉啤酒；最適合閨蜜談心是「芳境農場」，以當地牛奶玉荷包與北台灣麥酒合作，釀製的Takau桑玉荷包啤酒。

農業局主秘梁銘憲表示，活動整合高雄農業六級化產業，不但提高農民展售收入，更重要的是，透過農夫市集、精釀啤酒與親子野餐，吸引10多萬人潮，為農民創造出千萬商機。

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