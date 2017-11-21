台灣知名臭豆腐專賣店 《紐約時報》專文報導

《紐約時報》專文報導，在台灣小有知名度的臭豆腐專賣店「戴記臭豆腐」。（圖擷取自Google Map）

2017-11-21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕國外媒體一篇介紹台灣臭豆腐的專文，引發網友們熱議，事實上，該文所介紹的「戴記獨臭之家臭豆腐專賣店」在臭豆腐愛好者間頗具知名度，過去就曾吸引國內外媒體報導。而這一次，《紐約時報》就特別專訪戴記的老闆吳女士，她也大方分享自己的創業心路歷程。

根據《紐約時報》報導，現年70歲的吳女士於1989年從美國回到台灣，她決定開一家專門的臭豆腐餐廳，一開始是位在萬華區一個狹小的地點，但製做過程引發鄰居投訴，她只好搬到大一點的地方，吳女士指出，她從父母那裏學到豆腐的發酵技術，從繼父那一代開始製做批發，至今已延續60多年，所有戴記豆腐的生產和發酵現在都在桃園市進行，每一塊豆腐上都印有戴記的商標。

有位顧客告訴紐時記者：「這裡的臭豆腐的味道真的不一樣，非常好吃。」她還指出，那些冷臭豆腐含有益生菌特性，對腸胃有益且能改善便祕，甚至還能增加氣的流動。當然也不是每一名顧客都是為健康而去品嘗它的，一位老顧客表示，蒸臭豆腐是他最愛的菜餚之一，「我喜歡吃它，這和我的健康無關。」

即便有些臭豆腐店家已知道如何透過化學添加物來製造出更受人喜愛的氣味，但戴記所有的菜單仍是以天然植物為基礎，吳女士認為這有助於素食者的食用；另外，即便不是每個人都能享受臭豆腐的體驗，吳女士也並不介意，她笑著說：「就像藝術一樣，不是每個人都知道如何去欣賞臭豆腐的。」

「戴記臭豆腐」過去就曾吸引國內外媒體專門報導。（圖擷取自戴記獨臭之家臉書）