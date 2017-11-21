高市今起停水23小時 影響23區共12萬戶

2017-11-21 10:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高屏溪攔河堰通往四個給水廠的排泥閥老舊漏水，影響大高雄地區日供水100萬噸，水公司緊急動用伏流水支援，自今晚深夜10時至明晚9時停水23小時，影響鳳山等23區共12萬戶用水，呼籲用戶儲水備用。

台水公司七區表示，大高雄地區用水仰賴高屏溪取水，經高屏溪攔河堰通往4個給水廠管線，但溪水夾帶泥沙必須透過管線排放，不料600毫米排泥閥老舊漏水，上週五發現溢出台29線路面，影響大高雄地區日供水100萬噸，緊急將漏水導引至排水箱涵。

水公司動用伏流水等備援用水，支援鳳山、澄清湖、拷潭等3個給水廠，尚有坪頂給水廠日供水40萬噸缺口，大多是北高雄地區，自今晚深夜10時至明晚9時停水23小時，影響鳳山等24區共12萬戶用水。

水公司停水區域有11區，分別是梓官、彌陀、橋頭、左營、鼓山、鳳山區、燕巢區（國道3號附近含角宿、鳳雄里）、鳥松區（鳥松、坔埔、仁美里）、仁武區含工業區、大社區含工業區、楠梓區含加工區，總計停水戶數9萬戶。

另水壓降低有13區，包括鳥松區（鳥松國中一帶）、岡山、阿蓮、永安、茄萣、前金、前鎮、旗津、三民、鹽埕、新興、苓雅、小港區（濟南、青島、二苓、山東、大坪、松山、高松、山明、坪頂、孔宅、合作、廈莊、桂林里、中厝、松金、港興、三苓、大苓、正苓、順苓、六苓、宏亮、泰山、店鎮里） ，總計水壓降低戶數約3萬戶。