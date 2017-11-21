中華郵政招考、進用不確定 考生怨「誰受得了？」

2017-11-21 09:55

〔記者陳宜加／台北報導〕國營事業一向被視為「鐵飯碗」，每回招考總吸引大批考生參加，但唯獨中華郵政「不定期招考」且「不知何時報到」，讓考生捉摸不定。有考生準備考試超過1年，卻遲遲等不到招考訊息；即使考上也可能等待整整1年，期間沒有工作收入。

1名不願具名的招考正取生表示，去年10月底放榜錄取到進用，相隔超過10個月，期間因家裡有事，加上傳用時間就像「等兵單」一樣不好抓，因此沒有另找工作，主要經濟來源只能依靠過去自己的儲蓄為主。

他直言，若再加上準備考試約4個月，有將近1年半的時間必須靠自己，中華郵政相對其他國營事業或公職更容易準備，錄取機會相對高，但希望進用時間與流程可以更迅速，讓錄取考生安排規劃可以較輕鬆。

過去10年間，中華郵政亦曾有兩年未招考，今年先是確定延後辦理，如今確定今年停辦，過程中從未主動公布訊息，只說「確定時程將公告」。有考生不滿表示，從今年5月準備考試到現在，「誰受得了？」，若沒有其他工作兼著維持生活，「還沒考就先餓死。」

有意報考者議論紛紛，有人去年當兵就開始準備，結果現在已退伍卻還沒考，只能先找工作，再利用工作之餘準備考試，如102年考兩次但103年沒考，若有經濟壓力，仍須找兼職工作；也有人分析，一例一休讓郵局裁掉限時段又縮編，反而造成人力過剩。

也有過去正取考生以過來人經驗建議，乾脆把郵局當成「次要」，以台電、中油等其他國營事業為主，不僅因中油、台電年年招考，且薪水、福利比郵局更好，郵局不定期招考也不知何時分發，讓人捉摸不定。

去年考上的吳姓考生直言，自己等4個多月報到，但有人等待至今超過1年尚未接獲通知。她在準備考試時有工作，利用閒暇時間讀書、補習；等候傳用期間則找了診所工作兼職，維持基本收入，相對更安心。

她坦言，若正取名次較靠後或備取，等待時間恐拉得更長，考生仍須設法維持基本生活為佳，但有不少考生最後直接放棄機會，轉向其他國家考試。中華郵政招考時程與傳用速度應該改變，否則考生無所適從。