北部今天空氣品質讚！ 鄭明典：與降雨有關

北部今天空氣品質良好。（圖擷取自空氣品質監測網）

2017-11-21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕北部今天空氣品質良好，中央氣象局科技中心主任鄭明典表示，這與降雨有關。

鄭明典在臉書PO出全台空氣品質指標的圖片，其中北部都是顯示空氣品質良好的綠燈，他認為，這並非風向造成，而是降雨，因為降雨是很有效率的懸浮微粒移除過程。

根據環保署空氣品質監測網顯示，北部空氣品質都呈現出綠燈狀態，中南部部分測站則有呈現黃燈，環保署更提醒，前鎮地區屬於橘色燈（對敏感族群不健康）。