研發「水溝底板」阻病媒蚊竄出 這社區理事長獲全國防疫績優獎

南市南區大忠社區理事長許智雄研發出具有防登革熱病媒蚊功能的水溝底板。（記者王俊忠攝）

2017-11-21 08:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區大忠社區發展協會理事長許智雄於104年台南爆發嚴重登革熱疫情時，針對可能孳生病媒蚊的家戶排水溝，研發出平時可讓雨、排水流入、又能阻止蚊蟲、蟑螂等爬出的「水溝底板」，放在水溝排水口發揮防疫功效，獲得衛生福利部頒發今年防疫績優個人獎。

前年台南登革熱疫情大爆發，病例層出不窮，防疫、軍方人員在家戶內外水溝多次噴藥消毒，忙的疲於奔命，相關單位在重點區域路段水溝全面舖設紗網。許智雄發現這種為防治登革熱舖設的紗網，材質不耐高溫、易堆積樹葉雜物，壽命短，影響既定排水功能和防疫成效，也會因環保局定期清理水溝時損壞，紗網難再次利用，實施後排水溝內水質變得乾淨，很容易孳生病媒蚊。

許智雄在登革熱大流行時常協助防疫人員噴藥、全程參與，噴藥後水溝常竄出蚊子、蟑螂、蜘蛛、老鼠等跑進住家，反倒嚇到一些居民，他看到防疫人員對水溝噴藥後環保局人員馬上拿蓋板蓋住水溝、保持藥性長留水溝內，稍後再繞回來收板子，非常耗時勞累。

經過多次噴藥跟隨觀察，如何能讓水溝內蚊子、蟑螂等不再竄出水溝跑進住家？許智雄自行製作模型、實驗近2年，研製出「水溝底板」，這底板放在路旁水溝排水口，平時是密合狀態，遇有水流或重物，底板會因重力影響、自然往下開啟，水與異物有效排入水溝不會阻塞；水溝內蟑螂、蚊子無法爬出，水溝被封住、可減少異味飄出，如水溝遇到淹水，底板會因水流自行往上開啟，避免水溝蓋移位，也可有效減少汽機車壓過水溝蓋產生的異音。

許智雄表示，這項水溝底板防疫新發明，他在去年申請取得十年的專利權，也已開模製作，目前大忠里內在100多個水溝位置舖設，附近大林里與南區公所周邊水溝都有置放，希望能繼續推動普及、改善環境衛生同時防疫。