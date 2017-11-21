衛福部強力介入！ 要求長庚改組董事會

衛福部醫事司長石崇良說明長庚醫療財團法人專案調查報告。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-11-21 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕林口長庚醫院6月爆出急診醫師集體離職潮引發社會關注，衛福部昨天公告指出，要求長庚董事會重組，回歸專業領導，不可流於「家族會議」，並要求長庚1個月內提出改革報告。

衛福部組成16人長庚醫療財團法人專案檢查小組，7月26日赴桃園長庚醫院實地查核並訪談多位當事人及董事長，當時就指長庚管理有行政疏失，但稱長庚沒有不法，昨天的公告衛福部採取較強硬手段。

衛福部醫事司長石崇良指出，長庚雖沒有違反醫療法，但董事成員15席有7席是台塑、南亞與台化的高階經理人，等同家族企業。他強調，「長庚改革是社會的共同期待。」衛福部也不排除列席下月的長庚董事會，直接行政指導。

長庚醫院行政中心特助蘇輝成回應，已成立革新小組全面檢討；長庚醫院發言人黃璟隆也表示，急診醫師人力、子宮鏡檢使用等，已補齊並重訂制度，以回應社會期待。

另外立委劉建國將提案修法，要求醫療財團法人與被投資公司的董監等人事不得互通，國內有57家財團法人醫院，企業捐助型的新光、亞東、國泰、義大等醫療財團法人也可能受到影響。