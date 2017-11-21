4縣市大雨特報！今雨勢趨緩回溫 週五低溫下探16度

今天東北風減弱降雨將趨緩，各地氣溫也將略回升1至2度，北台灣18至21度，中南部低溫約19至21度，不過高溫可達28度，日夜溫差仍大。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-21 06:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北季風稍微減弱，各地低溫、高溫都回升1至2度，降雨也將趨緩，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有較明顯雨勢，氣象局清晨針對台北等4縣市發布大雨特報。其他地區雨勢都會較昨天減緩甚至放晴。

中央氣象局指出，昨天受東北季風及華南雲雨區影響，北台灣整天都陰雨綿綿，今天東北風減弱降雨將趨緩，各地氣溫也將略回升1至2度，北台灣18至21度，中南部低溫約19至21度，不過高溫可達28度，日夜溫差仍大。

空氣品質方面，今天雲嘉南、高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好至普通等級。

氣象局提醒，今天上天半天東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，沿海風浪大，海邊活動請注意安全。

週三水氣相對更少，各地感受溫暖，中南部高溫可達29度，北台灣高溫也回升至23至24度，不過週三晚上另一波東北季風南下，預計週五溫度最低，中部以北及宜蘭地區下探16至17度，南部及花東則在19至20度，屆時雨量也將增加。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 21 20 ~ 28 21 ~ 28 21 ~ 25

今天東北季風稍微減弱，各地低溫、高溫都回升1至2度。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）