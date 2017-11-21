11/21 各報重點新聞一覽

前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，被判刑2年10個月，已於今年9月出獄。（資料照）

2017-11-21 06:19

自由時報

退將共諜刑滿出獄 還可領7.5萬月退

前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，已於今年九月出獄。退輔會主委李翔宙昨坦言，依現行規範，許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退俸。民進黨多位立委批，共諜案牽涉國家安全，卻還能請領退俸，「人民無法接受」，要求退輔會將此案列為修法重點。

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研發會吃糖益生菌 減少糖分攝取 高中生奪MIT金牌獎

全球每年有逾千萬人因肥胖及糖分過剩相關疾病而死亡，台中明道中學師生組隊以「Sugar Crush─會吃糖的益生菌」專題，參加美國麻省理工學院舉辦的「國際基因工程生物競賽（iGEM）」，與全球十一國四十四組的頂尖高中團隊競賽，團隊將人體「嗜酸乳桿菌」進行基因改造，加強對糖分的吸收效率，讓人體可有吃糖的快感，又不會造成糖分過度吸收。

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實質影響說VS.法定職權說 爭論不休 貪污收賄罪認定 法官盼採中間路線

民意代表和公務員收受當事人金錢，是否觸犯貪污治罪條例的收賄罪？各審級法院對於應採「實質影響力說」或「法定職權說」見解不一，外界本以為最高法院本月十四日召開的刑事庭會議將統一見解，不料當天突有法官提出「折衷說」，外界質疑最高法院可能受到外界壓力，才以技術性方式未達成結論。

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蘋果日報

狠斬女友 11樓拋裸屍

驚悚破表！南投縣許姓男子疑與裴姓同居女友為金錢爭吵，昨清晨持西瓜刀狠斬裴女頸部致死，再將屍體從十一樓租屋處往下拋，接著畏罪跳樓，雙雙赤裸陳屍大街。路人看到兩具人體從天而降，驚嚇萬分。警方調查後發現，裴女頸部刀傷極深，驚呼：「幾乎剩一層皮連著，實在太狠了！」

銀行團擬對獵雷艦假扣押

慶富聯貸案持續延燒，主辦慶富獵雷艦的聯貸主辦行一銀昨證實，已針對瀕臨破產的慶富為吐瓦魯建造的第2艘圍網漁船Tautaloa號進行假扣押。外界揣測，產權仍屬於慶富的獵雷艦將成為銀行團下一步假扣押標的。此外，海軍司令部昨也為獵雷艦案24億撥款舉行記者會闢謠。

聯合報

德組聯合政府失敗恐重新大選 梅克爾陷空前難關

德國總理梅克爾廿日宣布，她想籌組三方聯合政府的努力宣告失敗。參與籌組新政府的自由民主黨十九日宣布退出談判，導致歐洲最大經濟體德國陷入政治危機，有可能重新舉行大選，梅克爾面臨從政以來最大難關。

慶富案止血…公股行庫人事大地震 3董座換人

為避免慶富案火愈燒愈大，財政部昨天火速一口氣宣布，與聯貸案有關的第一金控、合庫金控與台企銀的董事長全數換人，分別由台北捷運公司董事長董瑞斌、中央存保公司董事長雷仲達和金融研訓院院長黃博怡轉任，藉此整頓公股行庫。此外，國防部昨天也出面說明，獵雷艦第三期廿四億預算是由海軍司令黃曙光核批要付款，並由國防部常務次長尚永強核批預算調控，無高層指示情事。

中國時報

慶富案掀波 震掉3公股董座

慶富案掀起行庫人事大地震，第一金、合庫金和台企銀董座昨（20）日同步換人！第一金前董事長蔡慶年因慶富案去職後，財政部昨天無預警宣布合庫金董事長廖燦昌、台企銀董事長朱潤逢也換人，且一口氣公布第一金、合庫金、台企銀新董座為董瑞斌、雷仲達及黃博怡，不僅速度迅雷不及掩耳，規模更堪稱政黨輪替以來最大。

議事癱瘓 藍委要復議過再審

《勞基法》修正草案昨（20）日送入立法院衛環委員會進行初審，民進黨立委上午7時就到委員會，但第一位發言的立委徐永明佔據質詢台長達11小時，最後被架離，不少立委痛批政府修法評估不足，預計明（22）日於衛環委員會進行公聽會。