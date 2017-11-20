這款痠痛藥膏叫「筋疾掰」 網友笑翻：俗擱好記

2017-11-20 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕痠痛藥膏、護膚霜要取什麼名字才能讓消費者記住呢？有業者大玩諧音哏，消除筋骨疲勞的叫做「筋疾掰」、阿嬤在乎青春美麗就抹「阿嬤乎麗霜」，俗擱好記的命名讓網友笑翻。

綜合媒體報導，有工作坊接受委託製作藥妝用品，最特別的是每樣產品都有一項令人難忘的品名，例如痠痛精油膏「筋疾掰」、青春護膚的「阿嬤乎麗霜」，或是零食包乾脆叫做「乾零糧」，提供消費者最直覺的想像，連產品介紹都省了！

雖然製造商曾試圖以此申請商標，最後遭到駁回，但噱頭十足的命名方式，已經成功讓消費者印象深刻。