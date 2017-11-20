屏187線道剛鋪好又挖？排水箱涵工程惹議

為了鋪箱涵，再度挖開剛刨鋪的屏187線，高低起伏的路也引來議論。（記者陳彥廷攝）

2017-11-20 22:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏187線往返屏東崁頂、潮州，是兩鄉鎮重要道路，但該路段日前刨除重鋪後卻又因為要改裝、吊掛箱涵而封路，並且再度開挖惹議，現在路已開通，但箱涵路段明顯凹凸不平，引來用路人批評「是騎在波浪路上嗎」？

屏187線9月底因路段內的兩條橫向排水溝為增加上游台鐵維修機場的疏洪而改裝箱涵並封路，由於當時屏187線才剛刨除後重新鋪設，當時就曾引來質疑；封路在約半個月前結束、開通，但該兩排水溝路段的管制水泥擋仍佔用機車道致車道內縮，且箱涵的路面明顯較一般路面為低，用路人行經的起伏相當大，再度引來議論。

縣府工務處副處長毛子良說，現階段尚有最後的1個箱涵待安裝，且也要加強排水溝及路面的強度，已告知承包商在兩週內完工，其中最重要的工作，就是要求箱涵上方的補鋪路面和原本的刨鋪工程路面，能達成無明顯高低差別的目標。

毛子良解釋，崁頂北勢溪為潮州及山區下游，遇颱風易積淹水，地方擔憂較大的箱涵會加大水流加劇下游水患，直到溪州溪崁頂支線治水計畫確定要改善下游，才得以動工改裝新箱涵，但其實該批箱涵早已預鑄完成。