證實收攤！江欽良的寶島時代村宣布年底結束營業

寶島時代村5年多前熱鬧開幕，同日舉行江欽良和小潘潘婚禮。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-11-20 22:07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕藝人「小潘潘」的丈夫、南投聞人江欽良開設的「寶島時代村」今天在臉書貼出公告，表示要在年底結束營業，有人想接手經營者可與該公司張姓經理聯絡。張姓經理證實接獲「江董」的告知，公司與幹部開過會後決定年底結束，員工的生計會先考慮，除照勞基法給遣散費等，也會協助轉業或有人接手後留下來工作。

江欽良在上月26日才被檢警大舉搜索，並以涉嫌詐貸案諭令1000萬元交保，交保後數日，本月1日江欽良即赴南投地檢署按鈴申告，控告刑事局中打幹員違反刑法妨害自由的第307條的「不依法令搜索他人身體、住宅、建築物、舟、車或航空機者」，並稱他保險箱的現金不見了。而中打也馬上反駁，指根本沒有現金。

江經營的寶島時代村今日在臉書貼文，指媒體不實報導造成企業聲譽受創，業績嚴重下滑，將於106年12月31日結束營業，有意接手的可與張經理聯絡。

張姓經理證實「這是真的」，江董與公司幹部開會後做了上述決定，而他最關心的是員工生活，會盡力輔導轉業，看是到夜市做小生意，或是到他處工作，還是有人接手後留下來工作。