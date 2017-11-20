台1線替代道路（新豐~新竹）重啟計畫 確定採C路線

2017-11-20 23:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北、新豐地區民眾關切的台1線替代道路（新豐~新竹）重啟計畫，路線定案了！新竹縣政府工務處表示，歷經先期規劃說明會廣納民意，確定採拆遷建物最少的C路線，將連同東、西側兩條支線一併提案，總建設經費約65.66億元，準備向交通部爭取納入「新竹生活圈道路系統建設計畫」中。

工務處表示，台1線連結新竹工業區、竹北市區及竹科，尖峰時段極為壅塞，縣府從104年起重新辦理台1線替代道路計畫（前省公路局在86年即研擬規劃）的先期規劃，規劃單位提出3個路線方案，起點都是明新科大附近台一線，終點台68線武陵高架橋，預期可有效移轉台1線的交通量約40%。

其中，方案A的道路線形最佳、長度最短，但土地紋理切割嚴重；方案B順應土地紋理，但建物拆遷較多；方案C路線偏移最多、總建設經費最高，但拆遷建物最少。

歷經4次地方說明會，C路線獲得多數與會者的支持，民眾接受意願較高。但仍有少數地主因農地被切割等因素反對；竹北市民代表許育綸和大眉地區居民，則憂心支線高架道路恐造成景觀壓迫、衝擊邊坡生態。

對此，土木科科長陳盈州表示，計畫起點的地勢高低差，工程無法克服，遂利用跨鳳山溪的高架橋順勢分接兩支線；除此之外，主線在竹北平原大多是平面道路。

根據先期計畫，方案C路線起自明新科大附近，自台1線分出，高架跨越鳳山溪進入竹北市。過鳳山溪後，在聯興二街為避開建物轉向西南，於麻園一街再轉向東南，利用中正西路1030巷東側空地佈設道路，避免建物拆遷，往南跨越頭前溪後與武陵高架橋（台68線武陵路交流道）銜接。全長約4.43公里，預計打造寬30公尺的雙向6車道。

對於地方人士建議，兩條延伸支線應同時建設，以免塞車窘境加劇，縣府同意一併爭取，主線和兩支線包含工程、用地拆遷及補償費合計65.66億元。其中，東側支線銜接湖口鄉榮光路進新竹工業區；西側支線銜接新豐鄉德昌街及竹5線，兩支線起點與台1線形成T字路口。

陳盈州指出，根據計畫進度，在確認路線方案後，如順利獲得中央爭核定經費，將同步展開規劃設計、環評變更審查以及用地變更及取得，希望能在2019年動工，工期48個月。