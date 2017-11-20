創造運動經濟 「彰化馬拉松月」明年加碼「馬拉松季」

2017-11-20 22:16

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為期1個月的「彰化馬拉松月」，在前天「鹿港馬拉松」壓軸登場後，宣告落幕，而這4場馬拉松賽事讓旅宿業者大大受惠，可說是全數爆滿，還有國外跑者專程來參加，開拓海外觀光市場；縣府表示，明年將擴大加碼為「彰化馬拉松季」，年底將透過票選，選出跑者心目中最嚮往的跑步路線，再來增加馬拉松賽事，創造運動經濟。

彰化縣從10月29日開始到11月19日，在員林、二水、田中、鹿港等地，於每個星期日都各舉辦一場路跑活動，打造出「彰化縣馬拉松月」，根據縣府教育處統計，4場馬拉松報名選手約為4萬5000人，吸引總人數將近1、20萬人。

縣府教育處長鄧進權表示，縣長魏明谷認為以「馬拉松月」行銷彰化，效果良好，已指示明年要加碼擴大為「馬拉松季」，預計將增加場次，在路線部分將在年底辦理票選，而目前列入名單的有「戀戀139線馬拉松」、「濁水溪超馬」、「葡萄酒馬拉松」等等，希望規劃出全新體驗的馬拉松路線。

來自香港背包客黃嘉穎因為曾經在鹿港背包客棧「打工換宿」，這次得知有「鹿港馬拉松」活動，馬上就訂了廉航機票來台5天，把人生第一次「半馬」獻給鹿港，她說，她在香港也喜歡跑步，來台灣跑馬拉松，讓她有度假的感覺。

彰化縣民宿協會理事長許書基表示，「馬拉松月」辦在旅宿業淡季的11月，對旅宿業者有相當大的幫助，未來若能串連彰化縣各鄉鎮的地方特色，邀請國際背包客糾團來台跑馬拉松兼觀光，是城市觀光的另一種行銷模式，值得推廣！

鹿港民宿業者吳志忠指出，「馬拉松」活動帶來不同的客群，他就發現有名訂房男子專程從香港來台灣跑馬拉松，大前天參加新竹場，前天參加鹿港場，這代表馬拉松對於旅宿業開拓客源很有幫助。

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑強調，將會整合旅宿業者推出套裝行程，也會透過參加海外旅展，來行銷彰化馬拉松賽事，用馬拉松把彰化觀光推到國際舞台。