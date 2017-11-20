明東北風稍減弱 中南部降雨趨緩 各地回溫1、2度

這幾天北台灣陰雨綿綿、中南部則是多雲涼爽，明天（21日）東北季風將稍微減弱，各地可望回升1至2度，降雨也會較今天趨緩。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-20 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天北台灣陰雨綿綿、中南部則是多雲涼爽，明天（21日）東北季風將稍微減弱，各地可望回升1至2度，降雨也會較今天趨緩。

《中央氣象局》指出，明天白天東北季風稍減弱，只剩下迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有較明顯雨勢，其餘地區雨勢都會減緩甚至放晴。

氣溫方面，隨著東北季風稍微減弱，各地低溫及高溫都會回升個1、2度，各地早晚低溫約在19至20度，迎風面北部及宜蘭地區高溫約21至23度，桃竹苗高溫為24度，中南部高則約在27、28度。

不過，氣象週報預估，週三（22日）又會有一波東北季風南下，溫度將再度降低，週五（24日）氣溫將下探16、17度，要等到25日才會稍微回暖。

受到東北風持續影響，今晚台南以北、東南部（含蘭嶼綠島）、恆春半島及澎湖、金馬，沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海風浪仍大，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，明天南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標汙染物為細懸浮微粒，其他地區則為良好至普通。

氣象局指出，明天白天東北季風稍減弱，只剩下迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有較明顯雨勢，其餘地區雨勢都會減緩甚至放晴。（中央氣象局）

隨著東北季風稍微減弱，各地低溫及高溫都會回升個1、2度，各地早晚低溫約在19至20度，中南部高溫則在27、28度。（中央氣象局）