衛福部要長庚大修董事會 擬修法不准參與投資管理

2017-11-20 20:10

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院從到急診醫師集體出走到疑濫用子宮鏡，爭議不斷，衛福部今日公布調查報告，並要求長庚醫療財團法人一個月內提送改善報告，導火線董事會必須大修正，且醫療財團法人與投資公司不能再「勾勾纏」，也將納入「醫療法」修正範圍，適用所有醫療財團法人。

根據衛福部報告，要求長庚優先處理明確劃分董事會的監督權與醫院的管理權，以及董事會成員必須多元，醫療財團法人與其投資公司董監事不宜互相指派或擔任，還有盈餘要用於增補人力、改善員工薪資福利，並投入醫療與社會公益，同時建立醫師遭免職離職懲戒的救濟管道，保障民眾就醫權益。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前「醫療法」也擬修正，規範醫療財團法人不能擔任被投資公司董事、監察人或行使相關選舉表決權，且不可指派人員獲聘經理人或擔任被投資證券化商品的信託監察人，也無法與第三人以信託、委任或其他方式參與被投資公司經營管理；而被投資公司的董事、監察人及員工，也不得擔任醫療財團法人董事、監察人。一旦修法通過，估計企業捐助成立的新光、亞東、國泰醫院等均可能受到影響。

石崇良強調，預計衛福部會派員參與長庚下一次董事會，若改善報告未能如期提出，未來董事會討論重大決策，衛福部均會到場、適時指導。