桃城文學獎作品集 附錄如結案報告、紅字寫作者姓名惹議

2017-11-20 21:06

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市第8屆桃城文學獎12日落幕，不料收錄得獎作品的「第8屆桃城文學獎得獎作品集」，評審、得獎者姓名都用桃紅色字體，另得獎感言集中收錄於作品集後方等編排，引起爭議。曾獲該文學獎第4屆散文組第2名的作家顧德莎在臉書痛批是「全國最荒唐的作品集」，她說，傳統習俗用紅字寫人的姓名是觸霉頭，只希望主辦單位尊重傳統跟得獎者，畢竟作品集是對作者的肯定，甚至是要發送給親友、分享喜悅的書籍。

江寶釵︰桃紅色喜氣 與禁忌硃砂紅不同

市文化局長黃美賢表示，原用意是透過桃紅色凸顯作者、讓人注意，沒考慮到習俗問題，顧德莎等人建議會做為日後改善、調整參考，讓文學獎辦得更周延。

承辦活動的中正大學台灣文學與創意應用研究所長江寶釵回應，書的編排美感見仁見智，民俗忌諱的是硃砂紅，作品集採用的是桃紅色象徵喜氣，兩者不同。

江寶釵說，結合伴手禮業者舉辦活動，還到學校辦「我嘉文學新光能」活動推廣閱讀跟寫作，希望創意打造桃城文學獎為「文學季」，頒獎舞台以張李德和在她的故居諸峰醫院號召的琳瑯山閣詩社為主題，現場展布張李德和、林臥雲、吳百樓、賴雨若的書畫真蹟，現場並悼念桃城第3屆文學獎評審小說家鄭文清，十分用心。

顧德莎臉書貼文列舉作品集缺失，包括評審、得獎者等作者姓名用紅色，沒有評審、得獎者照片跟評審會議紀錄，得獎感言集中在作品後方、無明確分隔的排版，主辦人江寶釵等人寫的「紀念明信片」占了七頁還有彩色圖片，有如結案報告書的附錄等，很像做媒人的披戴鳳冠霞披、叫新郎新娘著布衣。

文學獎作品集編輯委員會今在「第8屆桃城文學獎」粉絲頁貼文聲明，包括桃紅色象徵節慶喜氣、與民俗禁忌硃砂紅不同，因考量評審或得獎者提供照片意願讓編排失去一致姓，上屆作品集就沒有放評審跟得獎者照片，排版美感沒有好與壞之後將討論改進，以及說明江寶釵撰寫的明信片文章是為宣傳文學獎，並非外界評論的反客為主等。