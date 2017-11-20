「提升動物福利」 木柵動物園盼特休14天

2017-11-20 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立動物園（木柵動物園）目前全年僅農曆除夕休園一日，室內館則是週一輪流公休，衍生出相關問題，台北市立動物園於是在台北市政府「i-voting」發出提案，希望能在每年6月下旬不對外開放10-14天，以進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護。

台北市立動物園在提案中表示，動物園全年長期營運的狀況，往往造成園區內相關設施與環境需要維護與保養時，各區只能相互協調不同的時間與空間，以分區方式進行，但此會造成工期延長，也會增加對動物的干擾、費用增加等問題。

台北市立動物園指出，以國外動物園為例，有每週固定休園，或是季節交替時休園一段時間的做法，讓園區內設施整備修繕。

台北市立動物園在提案中指出，盼能於每年的6月下旬不對外開放10-14天，進行園區的年度定期例行保養、環境檢測與設施維護，以提高休憩與參觀的品質，亦可藉由有效率的維護計畫，減緩施工過長對動物的干擾，提升動物福利。

根據「i-voting」網站資訊，目前該提案進度位於「討論期」，投票時間預計在明年1月21日至2月21日，只要是國小以上的台北市民，便可於線上進行投票，非台北市民，則可在入園後進行現場投票，將於明年3月2日公布投票結果。