日本埼玉草加高校近400人 大陣仗參訪大溪至善高中

至善高中安排木工、幼保、汽修、餐飲及普通科全人體育班等體驗課程歡迎日本埼玉草加高校生。（記者李容萍攝）

2017-11-20 19:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區至善高中近年和日本高校教育交流頻繁，今天接待首次來台的日本埼玉縣立草加高等學校，日方師生加上領隊導遊近400人來訪，創下歷年最多人數參訪紀錄，交流動線以及課程規劃，對於經驗豐富的至善也是一大考驗；校方共安排木工、幼保、汽修、餐飲及普通科全人體育班等體驗課程，並在室內體育館和日方學生進行棒球九宮格及呼啦圈接力賽等趣味互動遊戲。

至善高中幾乎每年有6至8所日本高校蒞校訪問，其中日本新潟縣的「上越高校」，更是三度指定造訪至善；校方為了讓學生更落實國際教育，於朝會時，全校一同學習基礎日語，並在午休時段播放日文歌曲，同時每一次的教育交流，讓全校各科學生輪流參與其中，也漸漸的成為至善高中的「日」常生活，學生們對於不用出國就能接觸異國文化，除了感到興奮，在準備交流禮物時更是熱烈討論和難忘。

學生也說，每一次的接待參訪，都是不同的體驗和感受，從引導動線、課程內容、歡迎舞蹈及一對一交流，雙方也透過通訊軟體持續聯繫，國際眼界因此更寬廣。