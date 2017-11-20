為了畫出故鄉之美 謝坤財1年多來畫了50幅舉辦首次個展

謝坤財（右）1年畫了50幅故鄉景致，並舉辦首次個展。（記者洪臣宏攝）

2017-11-20 19:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕謝坤財擅長3D互動壁畫，在高雄許多學校、社區都有作品，他也熱愛畫下熟悉的故鄉景色，po上臉書引起驚豔並受邀展出，為此他1年多來畫了50幅故鄉景致，即日起在林園圖書館舉辦第一次個展。

高雄市圖書館林園分館主任李文娟去年4月，在FB上看到謝坤財發表一系列的林園在地風景美圖，因而邀請他舉辦展覽，「畫我家鄉~林園 謝坤財個展」登場，展至12月24日。

謝坤財說，林園依山靠海，擁有中芸、汕尾兩大漁港，農、漁、養殖業發達，景觀地貌豐富，讓他有了源源不絶的創作發想。這次他不用水墨畫，改以壓克力原料作畫，展出畫作共56幅，其中50幅是林園景觀，希望讓鄉親看見不一樣角度的林園。

林園中學高中部要成立美術班時，指導老師陳威宜詢問學生意願，毫無基礎的謝坤財報名，開啟了藝術之路，高職就讀美術工藝科，後來成立美術工作室從事教學。

他近年受邀到昭明、翁園、華山、中山、金潭、鼓岩、愛群、南安、屏東林邊國小及大寮琉球及彌陀漯底山等社區彩繪3D互動壁畫，這次也在林園圖書館牆壁上彩繪壁畫，回饋故鄉。

謝坤財說，基於對家鄉心存感恩，將人生的第一次個展獻給家鄉，故鄉太多美景，50幅作品還無法涵蓋故鄉所有景點，將持續創作。