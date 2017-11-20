「蝦味先」使用過期原料 裕榮食品88歲老董等4人起訴

生產「蝦味先」的裕榮公司因涉嫌使用過期原料及添加物，檢方今以刑法詐欺取財及違反食安法起訴88歲老董洪宗喜等４人。資料照（記者張忠義攝）

2017-11-20 18:20

〔記者黃建華／高雄報導〕國內知名零食「蝦味先」製造商裕榮食品公司涉嫌以過期原料或添加物製成食品販售案，高雄地檢署今偵結，依刑法詐欺取財罪、食品衛生安全管理法等起訴裕榮公司88歲老董洪宗喜、蘇姓廠長、廖姓副廠長、謝姓採購經理等4人。

檢察官起訴指出，裕榮公司係生產國民零食「蝦味先」近半世紀的知名食品製造業者，通路遍及全台，被告4人罔顧消費者權益，容任員工以過期原料及添加物製造食品行銷全台，犯罪情節重大，建請法院從重量刑，並沒收近3年犯罪所得2548萬餘元。

檢方調查，裕榮公司洪姓負責人、蘇姓廠長、廖姓副廠長與謝姓採購經理4人明知食品原料及食品添加物之製程管理及品質管制須有完整的處理、標示、驗收、追溯或追蹤記錄，以確保食品衛生安全，避免食品或添加物逾越有效日期，竟涉嫌從2014年5月間起，為降低成本，容任員工，自倉庫內領取已逾有效日期1至3年不等之製造「蝦味先」調味粉使用之無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物及原料，及製造「發芽大豆養生粉（紅麴）」之原料紅麴粉後，分別製成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味之「蝦味先」及紅麴口味之發芽大豆養生粉後，再以每包10元不等之價格，販售予不知情全台百貨公司、超市、商場、零售業者，再轉售予不知情之通路商及不特定消費者，共賣出254萬8012包，以批發價格每包約10元計算，至少詐得2548萬120元。

雄檢接獲高雄市衛生局反映上開情資後，指派主任檢察官蘇聰榮、檢察官任亭指揮高雄市調查處追查，今年5月17日會同高雄市衛生局、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心搜索裕榮公司大寮區工廠，查扣已逾保存期限之無水檸檬酸、柴魚粉等食品原料共161.5公斤，同月19日，再度搜索裕榮公司，並傳喚董事長洪宗喜、蘇姓廠長與謝姓採購經理等人，訊後洪嫌以500萬元交保，蘇姓廠長與謝姓採購經理則各30萬元交保。

另高雄市衛生局則監督裕榮公司確實銷毀所回收下架涉使用逾期原料製造之產品，以保障人民食的安全。