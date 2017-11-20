中市府打造惠來溪、潮洋溪水域環境親水空間

市議員陳淑華（中）要求優先整治惠來溪、潮洋溪，強化水岸景觀。（記者黃鐘山攝）

2017-11-20 19:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府進行水湳經貿園區開發，市議員陳淑華今天在議會指出，區域內的惠來溪、潮洋溪也應優先整治，強化水岸景觀；水利局表示，水域環境營造計畫皆完成初步規劃，工程總經費約6.5億元，已向中央爭取補助。

陳淑華說，水湳經貿園區工程進入尾聲，園區公51（中央公園南側）周邊的惠來溪應該優先整治，有必要強化整體惠來溪的水岸景觀，呈現惠來溪意象，讓串接水湳與新市政中心的水環境更優化，讓惠來溪呈現全新的風貌。

她又說，潮洋溪南向經至善路到七期與惠來溪匯流，市府應該提出兩溪水域環境打造計畫，能串接水湳中央公園、逢甲夜市、新市政中心，將整個區域透過水環境的連結，串接成為台中最宜人的行政、經貿、逛街的鑽石三角區塊。

水利局長周廷彰指出，惠來溪計畫範圍約2.6公里，潮洋溪則約1.5公里，水域環境營造均規劃汙水截流，另有綠化及平台及水質現地處理、水岸漫遊體驗，總經費約6.5億元，已提報前瞻計畫爭取補助。

此外，謝志忠、蔡雅玲和張玉嬿議員表示，旱溪北坑清水橋以下全面整治，同時也應同步串連豐原、北屯到太平的自行車道、親水綠廊，發揮河岸經濟效益；建設局長黃玉霖回應，除今年2千萬元外，明年再編2千萬施作河岸景觀改善工程。