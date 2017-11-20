建功高中鄭濬緯奪環境知識競賽高中全國第一

建功高中鄭濬緯（右）獲全國環境知識競賽高中全國第一名。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-11-20 17:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕環保署與教育部在國立高雄第一科技大學舉行「106年環境知識競賽全國總決賽」，新竹市立建功高中高二學生鄭濬緯歷經「淘汰賽」及「驟死賽」二階段競賽，一路過關斬將，榮獲高中（職）組第一名（獎金2萬元）最高榮譽，市長林智堅期勉鄭濬緯持續努力，讓環保概念在生活中扎根。

環保署今年推行循環經濟、清淨空氣、無塑海洋、關懷大地四大主軸為核心，包含政府政策及時事、「環境教育終身學習網」之指定影片及環境知識相關議題，題目範圍相當廣泛。賽程分為國小、國中、高中（職）、社會組，總決賽18日舉行，全國有440名選手參賽，競爭激烈。

鄭濬緯表示，參加環境知識競賽，讓他學到很多，因為題目範圍廣泛，包含化學、地球科學、生物等，以及環境知識相關的題目。去年他也代表學校參賽，當時只得到新竹市第七名，但因前5名中有參賽者無法參加全國賽，所以很幸運的遞補參加全國決賽，雖然去年不幸敗北，但因有了去年的參賽經驗，了解自己不足之處，今年再接再厲，利用閒暇時間自我充實，加強了解環保相關時事議題，很開心一路過關晉級，並在最後榮獲高中（職）組第一名。

鄭濬緯表示，在這次的準備過程中學到了很多，也注意到我們的地球已經生病，保護它是每個人的責任，包括他也是一樣。因此為了守護地球，他更想了解環保相關議題，也希望能藉此盡一份心力。

指導老師張佳蓉表示，就讀普通科高二的鄭濬緯，每天利用課暇時間，強化學生環保相關知識並指導讀書方法，將知識及教育實踐生活中，並持續補充更新最新時事議題，以增加環境與生活結合及解決問題的能力。