上員平交道卡關 竹東光明路拓寬無法如期本月完工

新竹縣竹東鎮光明路拓寬工程在內灣支線上員平交道前卡關，將無法如期在本月底完工。（記者蔡孟尚攝）

2017-11-20 17:16

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮公所辦理光明路拓寬工程，解決竹科通勤族上下班塞車瓶頸，如今就只剩台鐵內灣支線上員平交道前後10公尺路段沒做，公所詢問台灣鐵路管理局後得知，相關工程下月才會發包出去，已確定無法如期在本月底完工。

「三催四請才要做，這種牛步化行政效率，真的會引發民怨。」竹東鎮民代表會主席陳昌平日前和鎮代們前往工程現場會勘，當時就發現全長209公尺的拓寬工程，鎮公所的部分早已完成，只剩下需台鐵配合的上員平交道前後約10公尺路段還沒做，當場為此特別提醒公所再度行文提醒台鐵，希望可以早一天完工，早一天化解用路人塞車的窘境。

竹東鎮公所轉述台鐵回覆指出，負責號誌、柵欄部分的電務段預計本週上網招標相關工程，下月決標，由於內部作業程序關係需要呈到台北去簽核後才能正式施作，電務段部分完成後，還要由工務段進行平交道拓寬工程，這部分也需要2個工作天的時間。

竹東鎮民代表會副主席鄭朝日、代表呂灝騰說，光明路銜接公道五路這段北上車道因為車流量大，在上下班尖峰時段交通回堵嚴重，加上內灣支線平交道列車停等費時、右轉號誌時相無車道可供右轉等因素，形成嚴重的交通瓶頸，他們就是接獲許多用路人的陳情，才會在代表會積極爭取這項工程，希望台鐵儘速配合施工，以免期待改善路況的民眾對公部門的行政效率失去信心。

竹東鎮公所表示，以207萬元發包的拓寬工程8月1日開工，預計本月底完工，道路路寬從原本的8公尺拓寬為10.5公尺，增設一個3.5公尺寬的右轉專用車道，可迅速分流要上東西向快速公路或福爾摩沙高速公路的北上車流，改善原本的壅塞窘境。