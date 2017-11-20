議員要求接管臨時便道 中市府：「工地」有安全疑慮

學府路、公館路臨時便道，縮短往來時間，綠營議員要求市府接管維護。（記者黃鐘山攝）

2017-11-20 17:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中鐵路高架化後，交通部鐵路改建工程局（簡稱鐵工局）於後站學府路至前站公館路間，開闢臨時便道，綠營議員今天質詢說，建設局拒絕接管，便道恐遭封閉，民眾怨聲載道。建設局說，便道是「工地」，將邀請鐵工局研議維護方式。

市議員江肇國、邱素貞、何敏誠、鄭功進等人說，學府路、公館路未打通前，為方便光明國中附近的住戶及家長、學童通行，市府與鐵工局達成共識，由鐵工局開闢臨時便道，並裝設交通號誌，但開放兩個月後，建設局卻突然行文鐵工局，拒絕接管，讓民眾傻眼。

議員們又說，開闢臨時便道本來是美事一樁，可以免去繞道的不便，建設局不接管理責任，便道恐遭封閉，那民眾因繞道所產生的額外危險，誰要來承擔？難道當初立委跟議員的會勘結論是無效的嗎？要求市府立即接管維護，打造便捷安全的上學路。

建設局長黃玉霖說，鐵路高架化後，市府積極辦理前後站縫合基礎建設，其中，後站學府路打通至前站公館路，已送內政部辦理使用分區變更。臨時便道問題，將邀請交通部鐵工局、市府交通局研議臨時便道的維護方式，確保周邊行人及學童通行安全。

黃玉霖強調，因該區工程仍在進行，臨時便道有安全疑慮，因此建設局不會貿然接管，建設局將請鐵工局加速施工並做好工地維護，完工後建設局將一定接管維護，並加速推動學府路開闢計畫。