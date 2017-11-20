節電大作戰 中市府3年將獲7億多更換設備

2017-11-20 16:54

〔記者張菁雅／台中報導〕節電大作戰！台中市政府配合經濟部能源局推動「縣市共推住商節電行動」計畫，已確定未來3年將獲中央補助7.91億元，其中7.67億元用來補助服務業、集合住宅、辦公大樓、政府機關及學校等，更換無風管空氣調節機、智慧照明及能源管理系統。此外，經發局將再提競爭計畫，爭取補助2.25億元，進行路燈汰換及商圈節電推廣。

經發局長呂曜志今天在市政會議指出，「縣市共推住商節電行動」內容分為「節電基礎工作」、「設備汰換與智慧節電」，以及「因地制宜」計畫，預計107年至109年推動。

在節電基礎工作部分，市府已獲得中央補助每年800萬元、3年共2400萬元經費，將成立專責組織、培育志工、辦理節電教育與活動，並調查能源使用情形，作為後續能源政策分析，以及進行輔導稽查工作等。

在設備汰換與智慧節電部分，市府3年共獲得7.67餘億元補助經費，將補助服務業、表燈營業用戶及政府機關與學校等，汰換無風管空氣調節機、老舊辦公室照明、設置能源管理系統；另外，集合住宅、辦公大樓及服務業還可申請室內停車場智慧照明補助。汰換老舊辦公室照明、室內停車場智慧照明及能源管理系統補助金額比例，服務業、集合住宅、表燈營業用戶為設備購置費用的1/3，政府機關與學校則可達1/2。

至於汰換無風管空氣調節機，每瓩補助2500元，以10坪面積來說，普遍使用5瓩的冷氣機，市價約5萬元，申請人可獲得1萬2500元補助，汰換後估計最高可節省66％用電。而各項補助執行方案，預計明年上半年前公布實施。

至於由縣市政府依地方特色自行規劃，推動的因地制宜計畫部分，呂曜志表示，將納入建設局的智慧路燈系統建置計畫、經發局的商圈節電推廣計畫等，爭取中央補助3年2.25億元，進一步將節電能效落實在市民生活。