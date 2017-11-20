獨家》屏縣府終結恆春轉運站「歹戲」明起重回原站上下車

恆春轉運站21日起重回原站上下車。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-20 16:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春轉運站因為廠商與屏客契約問題僵持不下，屏縣府上週南下協調，今縣長潘孟安再次要求兩家廠商勿罔顧乘客權益，雙方終於初步達成共識，明起就會恢復原公會堂轉運站上下車及售票功能。

屏縣府城鄉處長張桂鳳上週南下恆春，邀集廠商及恆春鎮公所協調，會後強調「下週一定會有結論，以回到原站上下車為前提。」但居民按奈不住怒火，幾個月來在各社群砲轟縣府及鎮公所，縣議員蔣月惠甚至在網路號召到轉運站抗議。

「要求廠商不得再拖，21日就要恢復上下車及售票。」屏縣長潘孟安表示，轉運站的契約問題造成居民及遊客不便，在多數民意要求下，縣府7月就主動介入協調多時，兩廠商初步達成每年120萬元租金的共識。

除了回到原站轉運，潘孟安強調，轉運站原有櫃檯及設施都已拆除，不容許觀光重鎮再持續克難候車，已要求廠商一週內必須恢復舒適候車環境，並加裝冷氣消暑，未來乘客不必再滿身大汗候車。

被居民痛批「歹戲拖棚」的恆春轉運站問題，從兩年前鎮公所揚言今年五月約滿不租屏客開始，恆春鎮公所重新招標後，得標郭姓廠商調高與屏客租金，雙方談不攏破局，屏客8月在南門圓環承租臨時轉運站，郭姓廠商得標的原站仍供上下車，造成居民、遊客候車無所適從長達半年。