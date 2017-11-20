學偶像費德勒打球 屏縣運潮昇國小「網」回3金

學偶像打球，教練林泓均（中）帶潮昇國小網球隊「網」回縣運3金。（記者邱芷柔攝）

2017-11-20 16:20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣潮州鎮的潮昇國小網球隊，成軍8年，不僅孕育出多名網球國手，更是縣運常勝軍，頂著烈日在球場上揮汗的小將們，每個人的偶像都是「費德勒（Roger Federer）」，小學生們不僅利用課餘時間觀看費德勒球賽，更在練習時模仿費德勒的正手拍，在今年剛落幕的屏東縣運中，再「網」回3面金牌。

全國小學生排名前5強的張安潔，獲得縣運國小女子組雙料冠軍，6年級的陳俊欽則是連續兩年拍下國小男子組雙打冠軍，15名隊員每天跟著教練在太陽底下揮汗練球，每天都練習超過5小時，好成績展現在網球場上。

陳俊欽說，他們的偶像就是費德勒，所以休息的時候會看費德勒打球的樣子，然後練球的時候就模仿正拍動作，這次他和高士凱搭配一起拿下雙打冠軍，但還有很多不足的地方，會繼續努力。

張安潔說，除了基本功外，能把球打到預設的落點是贏得比賽的關鍵，她很喜歡在球場上和大家一起揮拍，所以練習時不覺得辛苦，拿下好成績，讓她很有成就感，接下來要和隊員們繼續努力，在下一場比賽中打出好成績。

將時間奉獻給網球隊的教練林泓均，每天下午4點到晚上9點都在球場上陪伴球員練習，他說，自己曾是選手，所以把期望寄託在孩子們身上，希望能看見學生延續自己的夢想，往職業球員邁進。

近年潮昇國小大力推展網球，成軍僅8年的網球隊，已為台灣培育出多名國手，無論是赴美訓練的陳廷、正在拚職業的林鑫，在世界青少年排名中常見的黃琮豪、受IMG贊助的何承叡及網壇新秀周文毅等人，都從潮昇國小網球隊中發跡；小球員們也表示，這次雖然拿到3面金牌，但在場上遇到得過大賽冠軍的對手時還是會害怕，所以會繼續努力，像國手學長們看齊。