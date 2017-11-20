運動難停車 竹北興隆路五段假日可停紅線

新竹縣政府交通旅遊處立的除外告示，興隆路五段隘口二路到隘口三街的路段，例假日上午7點到下午6點，可以路邊停車。（記者廖雪茹攝）

2017-11-20 16:07

［記者廖雪茹／新竹報導］每逢假日，新竹縣竹北市頭前溪高灘地運動的人越來越多，卻也出現停車亂象！縣府交通旅遊處表示，考量周邊缺乏公有停車設施，經審慎評估，興隆路五段從隘口二路到隘口三街劃設紅線的東向路段，例假日上午7點到下午6點，可以單側路邊停車。

竹北市人口成長快速，頭前溪興隆路堤防道路沿線的人行道、自行車道，以及足球、棒球、壘球場，每到週末，成為親子或社團運動、休閒的熱門去處。但交旅處交通規劃科表示，常接獲民眾抱怨，找不到可以停車的地方。

交規科科長陳淑貞說，興隆路附近缺乏公有停車設施，但沿線劃設紅線禁止臨時停車，有些運動民眾會利用便道將車開到高灘地，有些則把車子停在對面的住宅區，卻又引起當地住戶抱怨影響出入或行車動線，十分困擾。

陳淑貞表示，經該處觀察，興隆路五段往東上興隆大橋前，平日尖峰時段大多是竹科的上、下班車潮，例假日的車流量明顯減少，汽、機車爭道的情況也少，評估對整體行車的影響小，因此在現場豎立3面除外告示，許可興隆路從隘口二路到隘口三街約100公尺路段，例假日上午7點到下午6點可以停車。

竹北市民代表余政達表示，交旅處此舉是為了避免假日打球民眾亂停車，但希望縣府未來規劃公共設施，應事前將停車問題一併考量，以免再發生停車亂象。

陳淑貞說，提醒用路人依公告規定妥善停車，如試辦路段的交通狀況良好，但停車空間仍不足，將再評估其他路段開放的可行性。