帶動觀光客消費 觀光局擬在三鐵共構車站增設免稅店

2017-11-20 15:36

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕中客不來，去年我國觀光外匯亦面臨下滑窘境，為提高來台旅客購物意願，觀光局上月行文財政部關務署，希望能放寬免稅商店設立門檻，增加國內免稅商店數量，以三鐵共構等大量人潮的交通節點為優先，希望帶動觀光客消費動能；觀光局國際組表示，目前關務署尚未答覆此事。

立委施義芳今天在立法院交通委員會上表示，觀光局十月底行文關務署，表示考量交通重要節點便利性，例如台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，作為擴增市區免稅商店優先範圍，以符合交通部長賀陳旦提出建構友善觀光環境概念，質疑特別點名部長，不免讓人聯想是部長在交辦事情。

觀光局國際組組長鄭瑛惠表示，交通部長賀陳旦非常關心來台旅客消費動向，發現很多旅客喜歡去日本購物很大原因是可以免稅，他認為台灣也能營造出的免稅購物環境，因此希望增設免稅商店，初期計畫以可及性和便利性最高的三鐵共構交通點為主。

鄭瑛惠表示，目前免稅商店只有離島和機場才有，觀光局今年10月行文關務署，是希望能放寬免稅商店設立門檻，讓人潮眾多的交通節點也能設置。至於要增設幾家，則要看商家評估客源，不是官方說了算。

據觀光局統計，二Ｏ一六年來台旅客達一Ｏ六九萬人次，不過該年觀光外匯收入卻縮減為一三三億七四ＯＯ萬美元，相較上年減少十˙一四億美元收入，而整體外客每日人均消費從二Ｏ七˙八七美元降至一九二˙七七美元，減幅達七點二六%，主要與中客縮減有關。