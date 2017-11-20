公布長庚調查報告 衛福部要求1個月內提改善送審

2017-11-20 15:25

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院今年7月爆發急診醫師集體出走，衛福部今日公布調查報告，要求長庚醫療財團法人一個月內提送改善報告，必須優先修正董事遴選相關規定，完成董事會成員回歸專業、不可流於「家族會議」，以及盈餘用於改善員工福利與投入社會公益、建立醫師救濟管道等。

衛福部依「醫療法」邀集醫療、法律、財會及健保等專家，並與社會公正人士、民間團體代表共16人，組成長庚醫療財團法人專案檢查小組，在7月26日赴院實地查核，並訪談多位當事人與董事長，經多次會議討論由專案檢查小組委員確認後，公布該調查報告內容。

衛福部指出，長庚醫療財團法人要一個月內提送改善報告，並優先完成董事會制定「治理守則」，明確劃分董事會監督權與醫院管理權，且董事會成員應有醫療、財務、法律、公益服務等各層面的專家，不可流於「家族會議」，同時不宜指派法人代表擔任其投資公司董、監事，投資公司也不宜派人擔任長庚法人的董、監事，因此應儘速檢討修正董事遴選相關規定，並送衛福部審查。

此外，衛福部也要求，必須徹底檢討追求績效的經營方式，且將其盈餘用於增補人力、改善員工薪資福利，積極投入醫療與社會公益規劃。

同時，還要檢討修正相關人事管理規則與作業規定，建立醫師遭免職離職懲戒的救濟管道，並應有一定的緩衝期或配套措施，以保障病人就醫權益。