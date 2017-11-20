「里山倡議」夯 屏科大申請當國際夥伴

2017-11-20 15:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕力求挽救人與土地失衡關係的「里山倡議」，近年在國際間形成風潮，截至今年10月，已有202個會員加入「里山倡議國際夥伴關係網絡（The International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）」，屏東科技大學也在這個月提出加入申請，希望將屏東發展里山的成功經驗與國際分享。

屏科大森林系主任陳美惠表示，2010年10月在日本名古屋舉辦的聯合國第10屆生物多樣性公約大會中，日本政府與聯合國大學高等研究所提議「里山倡議國際夥伴關係網絡」引起全球關注，因為里山或許能成為解開許多社會問題的鑰匙。

陳美惠說，里山倡議以世界上類似日本里山地景的複合式農村生態系為對象，謀求兼顧生物多樣性維護與資源永續利用間的平衡，過去因為經濟取向，山林資源過度開發、傳統文化漸漸失傳，人開始往都市跑，後續則衍生了像是糧食自給率不足、鄉村人口嚴重外流等社會問題。

陳美惠表示，屏科大團隊多年來在屏東努力，從山線到海線，透過建構在地生態產業，創造新的就業市場，吸引青年回流，並從生態旅遊、深度旅遊著手，活化地方第一、二級產業，增加居民收入，達到協同經營、里山倡議及社區保育區的目標。

陳美惠說，目前台灣共有9個組織加入IPSI，多數為公部門單位，屏科大可望成為台灣西部第1個成為IPSI會員的學術單位，由於台灣不是聯合國會員，如能成為里山倡議國際夥伴關係網絡的一份子，就能將這些成功的經驗與國際分享，讓台灣被更多人看見。