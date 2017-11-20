機場免稅店重招標黑函不斷 立委也質疑交通部操控

2017-11-20 16:29

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查桃園機場公司預算，立委施義芳質詢時表示，觀光局日前行文關務署，表示考量交通重要節點便利性，例如台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，作為擴增市區免稅商店優先範圍，以符合交通部長賀陳旦提出建構友善觀光環境概念，質疑特別點名部長，不免讓人多作聯想。

他指出，機場免稅商店與市區擴增究竟背後有何運作，這個帳以後會記到行政院長頭上，要求交通部好好傳達。對此，交通部政次范植谷承諾，將深入了解。

施義芳進一步指出，桃機公司日前為免稅商店召開臨時董事會，結論是由業務單位提出招商計畫，並須經過董事會討論，他質疑，事務官長久以來有一定運作模式，計畫書還要經過董事會討論，恐有操控之嫌。

桃機公司董事長曾大仁回應，因有董事認為招商案規模大，且因營運10年以上，更須充分了解。施義芳要求，既然公平、公正、公開，桃機公司應公布董事會錄音，但曾大仁表示，仍須檢視董事會相關規定。

立委趙正宇也質疑，桃機免稅商店重新招標，各家業者視為大餅，租約長達12年，營運表現良好可以再加3年，恐有壟斷嫌疑；立委鄭運鵬也指出，業界黑函不斷，桃機公司應「作業無瑕疵、不法零容忍」，要求任何案件決標前，桃機公司內部員工若與廠商接觸，須有政風人員在場，並即刻制定違規處分標準。

曾大仁表示，由於免稅店肩負公共服務任務，包含在契約中，須更完整的長期投資，參考國內其他機場做法，將來可以再檢討，針對廠商也可依促參法考核。