新北首座共融遊戲場 落腳泰山

新北首座共融遊戲場落腳泰山。（新北市綠美化景觀處提供）

2017-11-20 15:16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市第一座「輪椅也可以推上去玩」的遊戲場，落腳泰山區貴子兒童公園內，是一座讓所有兒童及各年齡層都能放心玩樂的「共融式遊戲場」，場內包含了旋轉盤、轉轉杯、多人乘坐汽車搖搖樂、攀爬網及溜滑梯。

新北首座共融遊戲場落腳泰山。（新北市綠美化景觀處提供）

綠美化環境景觀處處長謝宏偉說，貴子兒童公園位於泰山區明志路3段74巷內，是新北市第一座共融式遊戲場，以多元、挑戰、探索及安全為目標。

新北首座共融遊戲場落腳泰山。（新北市綠美化景觀處提供）

公園裡的溜滑梯遊具，在入口處即設置無障礙坡道，讓身障兒童可乘坐輪椅至滑梯上方，坡道兩旁也有護欄可提供身障兒童練習行走並增進體能訓練；坡道面設置的旋轉催眠輪，可讓兒童藉由轉動催眠輪，達到手部及眼部協調訓練，其它坡面上還設計了跑跑軌道及小黑板，兒童可以自己帶小球或小車子放到軌道上滑行，小黑板也提供兒童揮灑創意，發揮想像力。

新北首座共融遊戲場落腳泰山。（新北市綠美化景觀處提供）

此外，周邊還有可供輪椅進入的旋轉盤，可讓多位兒童及輪椅使用者一同進入旋轉盤中，藉由大家彼此合作一起轉動才能轉得更快更刺激，並透過旋轉給予前庭刺激，增進平衡及協調能力。轉轉杯、多人乘坐汽車搖搖樂及充滿挑戰的攀爬網，都能提供兒童更多遊戲選擇及自我挑戰的樂趣。