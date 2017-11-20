中市設九渠溝滯洪池 同時解決新社易淹、大坑缺水

2017-11-20 15:15

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區九渠溝每逢豪雨即淹，大坑地區在非雨季時卻缺水，水利局為同時解決兩地難題，規劃九渠溝滯洪池工程，以減輕下游淹水面積，同時將白冷圳灌溉節餘水引至大坑地區灌溉使用，解決缺水問題，預計12月即可動工，總經費1億2400萬元，農委會補助7成，市府自籌3成，水利局表示，相關預算已送市議會審議，盼議會支持。

新社區九渠溝為食水嵙溪支流，多處通洪斷面不足，近年來因氣候變遷常有強降雨，每逢豪雨即造成人口密集區域淹水。為解決九渠溝中游香菇之家鄰近地區淹水問題，水利局規劃施設滯洪池，在暴雨來臨時可降低九渠溝洪峰流量，滯洪量可達9.48萬噸，減輕下游淹水災害面積29.7公頃。

另大坑地區在非雨季時缺乏穩定水源，影響農民生計。經水利局檢討白冷圳設施容量，評估可再提供大坑、崑山、水井等地區用水，並維持既有灌區用水無虞，規劃自九渠溝滯洪池調蓄白冷圳節餘水2.5萬噸，在非汛期時以重力輸送供給大坑等缺水地區灌溉使用，促進農業發展。

水利局指出，滯洪池用地已獲農委會種苗改良繁殖場同意使用，總工程經費1億2400萬元，農委會水土保持局同意補助7成，另3成需由水利局預算支應，預計今年12月開工，107年12月完工。

另外，白冷圳節餘水輸送管路工程及滯洪池環境綠美化工程，總工程經費為1億2000萬元，目前已完成細部設計，正積極向中央爭取前瞻計畫經費補助，如經中央核定經費，可望於108年4月完工，達到降低九渠溝淹水率，並於非汛期時提供灌溉、補助地下水、美化環境、發展觀光等多功能效益。