牽繫師生情感 員林國小2300人大合照

員林國小今舉行師生大合照，2300多人同時入鏡。（記者顏宏駿攝）

2017-11-20 14:39

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林國小是員林市人數最多的國小，但也是創校歷程最坎坷的學校，創校至今120年，搬遷過5次，即將在下個月16日歡度120週年校慶，校方在今天舉行全校師生大合照，一次入鏡，讓師生藉由「影中人」牽繫學校的情感。

20年前員林國小首創大合照，當時人數「爆多」，總共有4000多名師生同時入鏡，今天同樣的場景，不同的人再入鏡，人數「攔腰折半」，除了師生再加上熱心校友及家長「助陣」，勉強湊到2300人。

校長李遠筕說，受到少子化影響，學生人數減少，當年4000多人入鏡，現在少了一半，從中看到社會人口結構的變化。

全彰化縣分別有中山、鹿港、永靖、員林、北斗等五間「元老級國小」，5間學校都將在年底或明年歡度120週年校慶。

員林國小校長李遠筕表示，員林國小堪稱是「命運最坎坷的百年老校」，他說，公元1898年（明治35年），員林國小的前身「員林公學校」創立於廣寧宮現址，當時只有5間教室，公學校在此立校兩年，就搬往員林國宅現址。

李遠筕指出，民國35年9月，縣府借用學校用地辦公，學校被迫遷往崇實高工現址，民國39年10月，縣府搬離開，學校又從崇實高工遷回員林國宅現址，民國七十年間，政府為了蓋員林國宅，又把員林國小遷到現址一直到今天。

李遠筕說，創校120年，學校遷了5次，絕大部分的老員林人，對於員林國小的記憶都停留在員林國宅現址。一再地換校地，畢業校友對母校的情節會疏離，他們想出大合照的方式拉住學生對母校的情感，希望這個傳統可以一直延續下去。

員林國小今舉行師生大合照，2300多人同時入鏡。（記者顏宏駿攝）