中科實中張承翰 勇奪機器人大賽足球組冠軍

張承翰（左）與林亮君（右）榮獲2017年世界機器人大賽足球組冠軍。（中科實驗中學提供）

2017-11-20 14:25

〔記者歐素美／台中報導〕中科實驗中學國中部二年級學生張承翰，參加在中美洲哥斯大黎加舉行的2017年世界機器人大賽，勇奪足球組世界冠軍。張承翰從小就愛玩樂高遊戲，並喜歡拆解東西，在高科技公司主管的父親及專職家庭主婦的母親支持下，他專注在自己喜歡的機器人領域，夢想是未來能進入ＮＡＳＡ（美國國家航空暨太空總署）工作。

2017年世界機器人大賽（World Robot Olympiad）是由國際奧林匹克機器人委員會和丹麥樂高教育事業公司合辦，今年共有64國參賽，台灣共派3個代表隊，張承翰與就讀衛道中學的國小同學林亮君以隊名Taiwan-Xiong-Zan（台灣熊讚）報名參加，一路過關斬將，最終獲得足球組世界冠軍。

中科實驗中學校長林坤燦表示，張承翰榮獲世界機器人大賽足球組機器人冠軍，全校師生與有榮焉，培養更多年輕人往智慧機器人研究、發展是學校的職責，希望藉此吸引更多智慧機器人才，而國家在這項產業方面也可以更蓬勃發展。

張承翰的父親是中科園區半導體業公司的主管，媽媽林于雯則是專職家庭主婦。林于雯說，張承翰從小就喜歡玩樂高遊戲，有助於其專注力及機器動作、結構等訓練，而且張承翰很喜歡拆解東西，常把家裡的各種機器，甚至其手機拆解後再組裝回去。

張承翰很有自己的想法，有時半夜想到什麼，都會趕緊起床動手做或紀錄下來，父母也都很尊重他，有時他想到一個點子，還會詢問父親「這個拿到募資平台，有人會投資嗎？」因為對機器人及太空很有興趣，他的心願是有一天能到NASA上班。

科技部中部科學工業園區管理局表示，機器人是趨勢，科技部在前瞻計畫數位建設ＡＩ推動策略的經費達160億元，其中，中部科學園區將以4年10億元投資在相關人才的培育上，除將於12月籌組「中部智慧機器人自造者學校聯盟」，未來並將建立「腦袋健身房」，建立智慧機器人的中心基地及衛星基地，並爭取國際性比賽在台灣舉辦。

張承翰在2017年世界機器人大賽中勇奪足球組世界冠軍。（記者歐素美攝）

張承翰（右二）榮獲2017年世界機器人大賽足球組冠軍，媽媽林于雯（左起）、中科實驗中學校長林坤燦及導師許又文等與有榮焉。（記者歐素美攝）